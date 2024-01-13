Кубок Азии, 13 января: расписание игрового дня

Сегодня, 13 января, тремя матчами продолжится стартовавший вчера Кубок Азии. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.
13 января, расписание игрового дня:
Группа А
- 17:30 мск. Китай — Таджикистан.
Группа В
- 14:30 мск. Австралия — Индия.
- 20:30 мск. Узбекистан — Сирия.
Вчера, 12 января, в матче открытия турнира сборная Катара, принимающая Кубок Азии в своей стране, одержала разгромную победу над национальной командой Ливана — 3:0. Встреча прошла в рамках группы А.
Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.