Манчини, Сон и юный лидер ЦСКА. За кем следить на Кубке Азии

Зима 2024 года — время для серьёзных континентальных турниров. В январе стартует не только Кубок африканских наций, но и Кубок Азии. Он пройдёт в Катаре с 12 января по 10 февраля. Кто попал в финальную стадию турнира? А кто фаворит?

Изначально турнир должен был пройти в Китае. Но в июле 2022-го страна отказалась от проведения турнира из-за новой вспышки коронавируса. После этого соревнования перенесли в Катар, принимавший не так давно чемпионат мира. Квалификация к Кубку Азии — отдельная история. Через неё в турнир проходят 23 команды, так как хозяйка турнира попадает автоматически. Но в отборе участвовала сборная-хозяйка в лице Катара, а также Китай (прежний хозяин), так как квалификационный турнир был частично совмещён с отборочным к чемпионату мира 2022 года. Квалификация состоит из трёх этапов. На первом 12 худших по рейтингу команд разбили на шесть пар, и они провели матчи дома и в гостях. Шесть лучших сборных прошли в следующий раунд. На втором этапе по итогам жеребьёвки 40 команд были разбиты на восемь групп по пять в каждой. 12 сборных (восемь победителей групп и четыре команды с лучшими показателями среди вторых мест) по итогам второго раунда квалифицировались в финальный турнир и следующий раунд отбора на ЧМ-2022.

Затем следовал раунд плей-офф: четыре худшие сборные среди команд, занявших последние места в своих группах, были разбиты на пары и определили две лучших по итогам двух матчей. А на третьем этапе оставшиеся команды со второго раунда и добавившиеся к ним две лучшие команды по итогам раунда плей-офф разбили на шесть групп по четыре команды в каждой. В финальный турнир вышли победители групп и пять лучших сборных среди тех, кто занял вторые места в своих группах. В общем, отборы куда сложнее и запутаннее, чем в Европе.

Кто же в итоге попал на Кубок Азии и как выглядят группы? Изучаем:

Группа А: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан;

Группа В: Австралия, Узбекистан, Сирия, Индия;

Группа С: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина;

Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам;

Группа Е: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн;

Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман.

Формат

В плей-офф выходит по две лучших команды из групп плюс четыре сборные с третьих мест с наибольшим количеством очков. Всё как на Евро и Кубке африканских наций. Далее — 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Фавориты

Япония

Сборная Японии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одна из сильнейших сборных Азии. Япония вышла в финал Кубка Азии — 2019, но уступила в нём Катару. А на чемпионате мира 2022 года устроила шоу: сначала обыграла в группе Германию и Испанию, а в 1/8 финала почти выбила будущих бронзовых призёров — Хорватию.

Япония стала грозной силой не только в Азии, но и во всём мире. Да и поколение у «самураев» выросло мощное: Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Ватару Эндо («Ливерпуль»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Каору Митома («Брайтон»), Такуми Минамино («Монако»), Даити Камада («Лацио») и Рицу Доан («Фрайбург»). Кстати, в последний раз Япония выигрывала Кубок Азии в 2011-м именно в Катаре. История повторится?

Южная Корея

Сборная Южной Кореи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вы удивитесь, но корейцы не выигрывали Кубок Азии с 1960 года! Тогда турнир проходил у них дома, а затем — как отрезало. Корейцы четырежды выходили в финал (1972, 1980, 1988 и 2015 года), но неизменно проигрывали. Повезёт ли сборной Южной Кореи на этот раз? Тем более это один из последних шансов что-то выиграть с национальной командой у лучшего азиатского футболиста последних лет — Сон Хын Мина. Форварду «Тоттенхэма» в обороне поможет защитник «Баварии» Ким Мин Джэ. Уже этих двух имён достаточно, чтобы напугать соперников. Да и группа у Южной Кореи несложная: Бахрейн, Малайзия и Иордания. Так что настоящая проверка, если не случится ничего непредвиденного, начнётся лишь с плей-офф.

Австралия

Милош Дегенек Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Австралийцы перешли из Океании в Азию только в 2005 году. С тех пор команда четыре раза участвовала в Кубке, взяв золото в 2015-м и серебро в 2011-м. Австралия — крепкая сборная, способная дать бой любому сопернику. Например, на ЧМ-2022 австралийцы вышли в плей-офф, где в 1/8 финала в упорной борьбе уступили будущему чемпиону — Аргентине (1:2).

Звёздное поколение Австралии во главе с Тимом Кэхиллом уже давно отдыхает, сейчас футболистов подобного масштаба в команде нет. Но «соккеруз» выделяются сплочённостью и организованностью, за счёт чего являются одной из лучших команд Азии.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная, превращающаяся в гранда по азиатским меркам. Государство развивает не только лигу, приглашая звёзд, но и национальную команду. Например, тренером в сборной работает итальянец Роберто Манчини. А на ЧМ-2022 Саудовская Аравия стала единственной сборной, обыгравшей будущего чемпиона — Аргентину. Саудовцы не брали Кубок Азии с 1996 года, а всего на их счету три золота. В последний раз команда выходила в финал в 2007-м, где уступила Ираку.

В сборной Саудовской Аравии нет звёзд, все футболисты выступают во внутреннем чемпионате. Но, учитывая уровень лиги, игроки мощно выросли за последний год. Так что ждём свершений от команды Манчини.

Иран

Сборная Ирана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одна из топ-сборных Азии, которая, правда, не побеждала на главном турнире континента с 1976 года. Даже в финал Иран с того времени не заглядывал, максимум — бронза (1980, 1988, 2004 года). Зато иранцы стабильно выходят на чемпионат мира. Команда не пропускала три последних первенства планеты, причём в России и Катаре имела хорошие шансы на выход из группы.

Главные звёзды Ирана — форварды Мехди Тареми («Порту») и Сердар Азмун («Рома»). Также за команду выступают нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби и экс-игроки РПЛ Саид Эззатоллахи («Вайле», играл за «Амкар», «Ростов» и «Анжи») и Милад Мохаммади (АЕК, играл за «Ахмат»). Получится у этой банды прервать 48-летнюю серию без Кубка Азии?

Катар

Буалем Хухи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Катар — действующий победитель Кубка Азии. На турнире в ОАЭ команда впервые в истории забрала золото, переиграв в финале Японию (3:1). Хотя до этого катарцы выходили максимум в четвертьфинал. Тогда широко разлетелся прогноз Хави, работавшего в Катаре в клубе «Аль-Садд». Он заявил, что катарцы выиграют Кубок Азии: легенда «Барсы» угадал три из четырёх пар в четвертьфинале, трёх участников полуфинала и правильно предсказал финалистов. Правда, на домашнем чемпионате мира — 2022 Катар провалился, не набрав ни одного очка в группе. Но теперь есть шанс реабилитироваться: Кубок Азии снова пройдёт на родине.

Группа у Катара несложная: Китай, Таджикистан и Ливан. Проходить дальше обязаны. Звёзд в составе катарцев нет. Все игроки представляют внутренний чемпионат. А тренирует команду испанец Тинтин Маркес, назначенный в декабре вместо Карлуша Кейруша. Получится у Катара защитить титул?

Бонус: Узбекистан

Сборная Узбекистана Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Узбекистанскую сборную не относят к фаворитам первого ряда, но удивить команда может. Тренирует Узбекистан словенский специалист Сречко Катанец, а среди главных звёзд — экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов и юный талант из ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Также за команду играет защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

Узбекистанцы попали в непростую группу с Австралией, Сирией и Индией. Но шансы на плей-офф хорошие. А дальше — как повезёт со жребием. Если Узбекистан попадёт в топ-4, то это не станет сенсацией. Хотя он всего раз попадал в полуфинал — в 2011-м.