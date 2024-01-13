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Спортдир дортмундской «Боруссии»: Санчо хотел перейти только к нам

Спортдир дортмундской «Боруссии»: Санчо хотел перейти только к нам
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, перешедший в немецкий клуб на правах полугодичной аренды, не рассматривал других вариантов, кроме как возвращения в стан «шмелей».

«Джейдон Санчо рассматривал вариант с переходом только в «Боруссию». Люди здесь любят его. Джейдону не понадобится много времени для того, чтобы адаптироваться. Но мы всё равно должны дать ему немного времени. Я считаю, что он очень здорово проявляет себя на тренировках», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее англичанин уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год. За это время он принял участие в 137 матчах во всех турнирах, в которых отметился 50 голами и 64 результативными передачами.

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