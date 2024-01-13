Хави: Беллингем? Мы не зацикливаемся только на одном игроке «Реала», иначе сойдём с ума

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, подготовил ли он персональную тактику под атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в преддверии очного матча команд в финале Суперкубка Испании, который состоится завтра, 14 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Беллингем? Мы не фокусируемся на одном игроке, иначе сойдём с ума. У всех футболистов «Реала» экстраординарный уровень. Особенно можно отметить Винисиуса, Родриго, Беллингема, Модрича, Тчуамени. Беллингем — выдающийся футболист, который вносит свой вклад в игру, как он это сделал в «эль класико», где забил два гола (матч 11-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 2:1. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, финальный матч Суперкубка Испании начнётся в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами.