Веденеев: Круговому нужно было уходить раньше. Это не потеря для «Зенита»

Бывший футболист Сергей Веденеев высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Данилы Кругового в ЦСКА летом 2024 года.

«Не думаю, что Круговой — костяк «Зенита». В своё время, чуть ли не в одно время Круговой и Обляков появились в «Уфе». Вполне естественно, что после академии они появились в каком-то провинциальном клубе, чтобы набрать форму. Облякову повезло в плане, что у ЦСКА нет никаких задач. Там легче проходит адаптация. Нет напряжения. Прощаются ошибки, которые допускает молодой игрок. Он и играл постоянно.

У «Зенита» всегда задачи. Он один раз ошибся — его посадили. Круговой в «Зените» игрок глубокой замены. Сейчас, когда нет международных матчей, ротации нет — он практически не выходит на поле. Возраст у Кругового такой, что нужно уходить.

Я думаю, что все понимают прекрасно, что Круговому нужно было раньше уходить. Время, которое он просидел на скамейке запасных — он лучше бы с пользой использовал для себя и для «Зенита». Может быть, он отыграл бы где-то года два в другом клубе, да и вернулся бы опять в «Зенит», но уже в другом статусе. Конечно, уход Кругового — это не потеря для «Зенита». У «Зенита» всегда было много игроков и длинная скамейка», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.