Источник: «Краснодару» предлагают приобрести Бенхамина Гарре из «Крыльев» за € 8 млн

Аргентинский нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре был предложен «Краснодару» для полноценного трансфера в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Краснодару» активно предлагают приобрести аргентинского футболиста, но трансфер обойдётся в приличную сумму. Сумма отступных Гарре по контракту — € 11 млн. При этом «Крылья Советов» готовы отпустить Бенхамина за € 8 млн.

Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-Лиги Гарре провёл 15 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых отметился восемью голами и двумя голевыми передачами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет как раз € 8 млн. Контракт Гарре с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2026 года.