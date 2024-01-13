В «Пари НН» рассказали, почему Севикян переходит в «Ференцварош», а не в «Краснодар»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему полузащитник Эдгар Севикян переходит в венгерский «Ференцварош», а не в «Краснодар».

«Что касается истории с интересом «Краснодара», как у клуба у нас со всеми везде может срастись. Эдгаром был сделан выбор в пользу Европы. Он очень хотел попасть именно в европейский клуб, поэтому тут выбор самого футболиста», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что изначально игрок был близок к переходу в «Краснодар», но «Ференцварош» убедил полузащитника.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Эдгар Севикян провёл за «Пари Нижний Новгород» 18 матчей, в которых забил четыре мяча. Также на счету полузащитника шесть игр и три гола в Фонбет Кубке России.