«Лас-Пальмас» разгромил «Вильярреал» в матче 20-го тура Ла Лиги

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Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 3:0.

На восьмой минуте отличился полузащитник хозяев Кирьян Родригес. На 52-й минуте защитник Хуанма Эрсог забил второй мяч «Лас-Пальмаса». Через 11 минут Кирьян Родригес оформил дубль.

«Лас-Пальмас» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков после 20 матчей. «Вильярреал» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует мадридский «Реал» (48).

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