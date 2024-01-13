«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30
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Сегодня, 13 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды буду играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Последний раз в АПЛ команды встречались в рамках 2-го тура нынешнего сезона. Тогда «Манчестер Сити» дома обыграл «Ньюкасл» со счётом 1:0.
В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 40 очков в 19 проведённых матчах. «Ньюкасл» располагается на 10-й позиции с 29 очками после 20 матчей.
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