«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 13 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды буду играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз в АПЛ команды встречались в рамках 2-го тура нынешнего сезона. Тогда «Манчестер Сити» дома обыграл «Ньюкасл» со счётом 1:0.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 40 очков в 19 проведённых матчах. «Ньюкасл» располагается на 10-й позиции с 29 очками после 20 матчей.