Дмитрий Аленичев назвал лучшего футболиста России в 2023 году

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, какой российский футболист, по его мнению, показал себя лучше всех остальных в прошедшем 2023 году.

«Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин. Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, полузащитник сборной России по футболу Александр Головин с 2018 года является игроком «Монако». Его действующее соглашение с клубом из французской Лиги 1 рассчитано до июня 2026 года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 российский полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата, в которых забил пять голов и оформил две результативные передачи. Также Александр попал в несколько символических сборных по итогам первой части сезона Лиги 1.