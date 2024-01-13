«РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту» в матче 17-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом. «Айнтрахт» одержал победу со счётом 1:0.
На седьмой минуте отличился полузащитник гостей Ансгар Кнауфф. Ему ассистировал Нильс Нкунку.
«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка за 17 матчей. «Айнтрахт» находится на пятой строчке, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (45).
Германия - Бундеслига . 17-й тур
13 января 2024, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Кнауфф – 7'
В параллельном матче «Майнц» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счётом 1:1.
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