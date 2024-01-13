Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» выиграл первый круг Бундеслиги

«Байер» выиграл первый круг Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Аугсбург» и «Байер». «Аспириновые» вырвали победу в самой концовке встречи — 1:0. Таким образом, подопечные Хаби Алонсо выиграли первый круг Бундеслиги.

На данный момент «Байер» набрал 45 очков. Отрыв леверкузенской команды от ближайшего преследователя, «Баварии», — четыре очка. Мюнхенцы, при этом, имеют игру в запасе.

В 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Германии «Байер» ни разу не проиграл. Леверкузенцы обыгрывали «Лейпциг» (3:2), «Боруссия» Мёнхенгладбах (3:0), «Дармштадт» (5:1), «Хайденхайм» (4:1), «Майнц» (3:0), «Кёльн» (3:0), «Вольфсбург» (2:1), «Фрайбург» (2:1), «Хоффенхайм» (3:2), «Унион Берлин» (4:0), «Вердер» (3:0), «Айнтрахт» (3:0), «Бохум» (4:0) и «Аугсбург» (1:0). Также подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Баварией» (2:2), дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).

Свой следующий матч в рамках Бундеслиги «Байер» проведёт в субботу, 20 января. Команда Алонсо на выезде встретится с «Лейпцигом». Начало игры — в 20:30 мск.

Материалы по теме
Игрок «Байера» Бонифасе получил травму и пропустит Кубок африканских наций
Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android