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Моуринью расстроен очередной травмой Дибалы

Моуринью расстроен очередной травмой Дибалы
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о новом повреждении форварда своей команды Пауло Дибалы.

«Найти решение, как играть без Дибалы, – это не то же самое, что для того же Гвардиолы решить, кем заменить Холанда. У «Манчестер Сити» есть ещё и Альварес. Подобные параллели можно провести и по другим клубам. Если у Почеттино не играет Стерлинг, то играет Мудрик. Если у Клоппа не играет Диас, то играет Жота.

Дибала – особенный футболист, и других таких игроков у нас нет. Если кто-то не понимает, что во время отсутствия Пауло «Рома» становится другой командой, то мне нечего им сказать», — приводит слова Моуринью TuttoMercatoWeb.

Дибала выступает за «Рому» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за римлян 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Дибале со стороны «Челси».

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