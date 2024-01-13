Гендиректор «Пари НН»: отец Севикяна позвонил и объявил о переходе в другой клуб

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слова главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, рассказав, что отец полузащитника команды Эдгара Севикяна позвонил и объявил о переходе его сына в венгерский «Ференцварош». Напомним, ранее Юран заявил, что узнал об уходе Севикяна из «Пари НН» из прессы.

«Произошло всё достаточно скоропостижно. Позвонил отец Эдгара и объявил об их решении. Так это и произошло. Сергей Николаевич сначала узнал всю информацию от меня», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Севикян пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше» в ближайшие дни.