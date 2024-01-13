«Атлетик» Б — «Реал Сосьедад»: форвард хозяев Беренгер оформил дубль

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В эти минуты проходит матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Атлетик» вышел вперёд на 30-й минуте. Голом отметился форвард команды Алекс Беренгер. Спустя 12 минут футболист оформил дубль — 2:0.

В матче первого круга чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома разгромил «Атлетик» со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Робен Ле Норман, Такефуса Кубо и Микель Оярсабаль.

«Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 19 матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (48).