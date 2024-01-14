«Настоящий характер». Гвардиола — о волевой победе «Ман Сити» над «Ньюкаслом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о волевой победе своей команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2). «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» со счётом 3:2 на последних минутах встречи.

«Это было действительно хорошо, иногда для команды лучше побеждать таким образом. Невероятная команда! Мы проявили настоящий характер. Игроки показали мне, что хотят быть на вершине, бороться до конца, что они хотят сохранить титул», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.