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«Нет слов». Гвардиола высказался о волевой победе «Ман Сити» над «Ньюкаслом» в АПЛ

«Нет слов». Гвардиола высказался о волевой победе «Ман Сити» над «Ньюкаслом» в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своей команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2). «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» со счётом 3:2 на последних минутах встречи.

«Нет слов, чтобы описать данное выступление. Нас судят по нашему выступлению. Соответственно будут судить и по победе. Эта победа — это наш менталитет, то, что мы умеем делать. Мы подтвердили свой уровень», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на TNT Sports.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
13 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Б. Силва – 26'     1:1 Исак – 35'     2:1 Гордон – 37'     2:2 Де Брёйне – 74'     2:3 Бобб – 90+1'    

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.

Таблица АПЛ
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