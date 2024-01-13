«Нет слов». Гвардиола высказался о волевой победе «Ман Сити» над «Ньюкаслом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своей команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (3:2). «Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» со счётом 3:2 на последних минутах встречи.

«Нет слов, чтобы описать данное выступление. Нас судят по нашему выступлению. Соответственно будут судить и по победе. Эта победа — это наш менталитет, то, что мы умеем делать. Мы подтвердили свой уровень», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.