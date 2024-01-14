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«Интер» разгромил «Монцу» в выездном матче Серии А

«Интер» разгромил «Монцу» в выездном матче Серии А
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Интер» не оставил своему сопернику ни единого шанса — 5:1.

Миланцы вышли вперёд уже на 12-й минуте — голом с пенальти отметился Хакан Чалханоглу. Спустя всего две минуты форвард «нерадзурри» Лаутаро Мартинес упрочил лидерство своей команды.

На 60-й минуте Чалханоглу оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Однако хозяева поля сподобились на «гол престижа» — с 11-метровой отметки отличился Маттео Пессина. В финальную десятиминутку «Интеру» удалось забить ещё дважды усилиями Мартинеса и Маркуса Тюрама.

На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 51 очко после 20 туров. «Монца» располагается на 11-й строчке, имея в активе 25 очков.

Италия - Серия А . 20-й тур
13 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 5
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 12'     0:2 Мартинес – 14'     0:3 Чалханоглу – 60'     1:3 Пессина – 69'     1:4 Мартинес – 84'     1:5 Тюрам – 88'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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