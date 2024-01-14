«Работы непочатый край». Андрей Тихонов о том, что поменялось в «Енисее» в его отсутствие

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов, недавно ставший главным тренером «Енисея», рассказал, что изменилось в красноярском клубе за те семь лет, в которые его не было в команде.

«Что поменялось в «Енисее» за семь лет, что меня не было в клубе? Многое. И руководс­тво, и 80 процентов команды. Нам будет непросто, тем более команда в четырех очк­ах от зоны вылета. Несколько ведущих фут­болистов потеряли, работы непочатый край», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, 10 января «Енисей» объявил, что российский специалист Андрей Тихонов стал главным тренером команды. Тихонов вернулся в клуб спустя семь лет, ранее он уже тренировал красноярцев с 2016 по 2017 год. «Енисей» выступает в Мелбет Первой лиге и по состоянию на сегодняшний день занимает 10-е место в турнирной таблице.