Андрей Тихонов оценил игру футболистов «Спартака», купленных летом 2023 года

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов, недавно ставший главным тренером красноярского «Енисея», оценил игру футболистов красно-белых, которые были куплены клубом в летнее трансферное окно в 2023 году.

«Про усиление мно­го говорили, но из тех, кто пришел в про­шлом году, усилил ко­манду только Бабич. Бонгонда? Он забил несколько голов в начале… Рябчук за деньги, за которые его купили, не показал ничего. Пять или шесть млн за него заплатили. За такие деньги нужно играть в основном составе. Но я бы не сказал, что Рябчук не сильнее защитников, которые были и есть», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Тео Бонгонда провёл 16 матчей в составе московского «Спартака», в которых отметился четырьмя голами и одной голевой передачей. Защитник Срджан Бабич сыграл в 10 матчах за красно-белых в РПЛ, забив один гол. Олег Рябчук провёл 11 матчей в составе московского клуба, отметившись одной результативной передачей.

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в таблице РПЛ, на счету красно-белых 30 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.