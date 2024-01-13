Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Тихонов оценил игру футболистов «Спартака», купленных летом 2023 года

Андрей Тихонов оценил игру футболистов «Спартака», купленных летом 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов, недавно ставший главным тренером красноярского «Енисея», оценил игру футболистов красно-белых, которые были куплены клубом в летнее трансферное окно в 2023 году.

«Про усиление мно­го говорили, но из тех, кто пришел в про­шлом году, усилил ко­манду только Бабич. Бонгонда? Он забил несколько голов в начале… Рябчук за деньги, за которые его купили, не показал ничего. Пять или шесть млн за него заплатили. За такие деньги нужно играть в основном составе. Но я бы не сказал, что Рябчук не сильнее защитников, которые были и есть», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Тео Бонгонда провёл 16 матчей в составе московского «Спартака», в которых отметился четырьмя голами и одной голевой передачей. Защитник Срджан Бабич сыграл в 10 матчах за красно-белых в РПЛ, забив один гол. Олег Рябчук провёл 11 матчей в составе московского клуба, отметившись одной результативной передачей.

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в таблице РПЛ, на счету красно-белых 30 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
Андрей Тихонов: не понимаю, зачем «Спартаку» столько иностранцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android