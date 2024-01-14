Суарес — о Месси, Альбе и Бускетсе: мы мечтали, что завершим карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался о своих одноклубниках — Лионеле Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсе, заявив, что не мог представить, что они вновь будут играть вместе за один клуб. Напомним, за американский клуб выступают сразу несколько бывших партнёров Луиса по «Барселоне» — Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Они вместе выступали в составе каталонцев в период с 2014 по 2020 год.

«Я не думал, что мы снова будем играть вместе, потому что был уверен, что Лео Месси завершит карьеру в «Барселоне».

В 2019 году мы представляли, что выиграем все возможные трофеи в «Барселоне», и мечтали завершить карьеру там. Но сначала ушёл я, а потом все ушли за мной.

Мы должны мечтать о больших свершениях — так почему бы нам не мечтать о завоевании четырех титулов? Всё зависит от нас, мы должны доказать это на поле», — приводит слова Суареса Marca.

Напомним, ранее Луис Суарес играл в бразильском «Гремио». Форвард перешёл в «Гремио» из уругвайского «Насьоналя» зимой 2023 года в качестве свободного агента. Игрок принял участие в 33 матчах бразильской Серии А, в которых отметился 17 голами и 11 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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