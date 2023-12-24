Будущий игрок «Реала» Эндрик: я многому научился у Луиса Суареса

Нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик, который грядущим летом перейдёт в мадридский «Реал», рассказал, что он вдохновлялся игрой экс-форварда «Барселоны» Луиса Суареса, недавно присоединившегося к американскому «Интер Майами».

«Я видел много матчей Суареса за «Барселону». У меня в памяти остался его гол в ворота «ПСЖ» после того, как он обыграл Тьяго Силву и Давида Луиса (речь идёт о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2014/2015, в котором «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счётом 3:1, а Суарес оформил дубль. — Прим. «Чемпионата»). Я многому научился у него, и он много привнёс в бразильский футбол», — приводит слова Эндрика Mundo Deportivo.

Напомним, 22 декабря Суарес перешёл в американский «Интер Майами». До этого с января 2023 года уругвайский футболист выступал в составе бразильского «Гремио».

Суарес играл в «Барселоне» с 2014 по 2020 год. За этот период 36-летний игрок принял участие в 283 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 195 голами и 113 результативными передачами.