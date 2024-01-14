Тренер «Аль-Иттихад» отстранил Карима Бензема от тренировок с командой

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема отстранён от тренировок с командой по решению главного тренера Марсело Галлардо, сообщает Marca.

По данным источника, Бензема должен был приехать вместе с командой на тренировочную базу, однако он этого не сделал. В связи с этим главный тренер клуба принял решение отстранить француза от тренировок с командой и не брать его на Дубай, где клуб будет готовиться к возобновлению сезона.

В нынешнем сезоне Карим Бензема принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Контракт Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года.

Marca.Ориентировочная стоимость футболиста, оценивается в € 15 млн.

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема