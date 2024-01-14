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Килиан Мбаппе может остаться в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе может остаться в «ПСЖ»
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25-летний французский нападающий Килиан Мбаппе всё ещё может продлить контракт с «ПСЖ», сообщает L'equipe.

По информации источника, Мбаппе, когда вернулся из отпуска в начале января, почти час разговаривал с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи в офисе клуба о своём будущем. Игрока заинтересовали условия, которые предлагает нынешний клуб француза.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе недоволен ультиматумом, который перед ним поставило руководство «Реала». Согласно ему французский нападающий должен сообщить, подпишет ли он контракт с мадридским клубом до конца января или эта сделка не состоится.

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2023. Ближе всех к соглашению с Мбаппе на данный момент является мадриский «Реал».

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