Кубок африканских наций, 14 января: расписание игрового дня

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Сегодня, 14 января, в Кубке африканских наций состоятся три матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей игрового дня. Все игры в прямом эфире покажет Окко.

14 января, расписание матчей игрового дня

Группа А:

Нигерия — Экваториальная Гвинея, 17:00 мск.

Группа В:

Египет — Мозамбик, 20:00 мск;

Гана — Кабо-Верде, 23:00 мск.

Вчера, 13 января, в первом матче текущего розыгрыша турнира сборная Кот-д’Ивуара с комфортным преимуществом переиграла Гвинею-Бисау — 2:0.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.