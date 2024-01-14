Форвард «Спартака» Соболев показал фото игровой майки «Милана» с автографом Ибрагимовича

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев опубликовал в своём телеграм-канале фотографию игровой майки Златана Ибрагимовича с автографом со времён выступлений шведа за итальянский «Милан».

Фото: Телеграм-канал Александра Соболева

Ибрагимович завершил карьеру футболиста минувшим летом в возрасте 42 лет. Он начал выступать на взрослом уровне в 1999 году. За свою профессиональную карьеру швед успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Ибрагимович провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.