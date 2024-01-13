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Андрей Тихонов: не понимаю, зачем «Спартаку» столько иностранцев

Андрей Тихонов: не понимаю, зачем «Спартаку» столько иностранцев
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Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов, недавно ставший главным тренером красноярского «Енисея», высказался о большом количестве иностранных специалистов в стане красно-белых.

«Нынешний вектор «Спартака» – большое количество иностранцев в составе, тренерском штабе, спортивном блоке. Понимаю ли я, зачем столько иностранцев в «Спартаке»? Не понимаю. Они приходят и уходят через полгода или год. Это наши руководители ошибаются или европейцы приходят, зарабатывают деньги и уез­жают? Мое мнение – иностранцев слишком много», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент «Спартак» возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. Спортивным директором клуба в январе 2024 года станет португалец Томаш Амарал, сменивший британца Пола Эшуорта, перешедшего должность технического директора клуба. Также недавно красно-белые объявили о назначении португальца Жоакима Пинту на пост руководителя селекционного департамента клуба.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету красно-белых 30 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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