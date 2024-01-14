Игрок «Локомотива» Магкеев: по бегу я, конечно, не соскучился, а вот по футболу — очень

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о возвращении к тренировкам в общей группе после второго разрыва крестообразной связки колена.

«Я приступил к полноценным тренировкам ещё до отпуска. Надеюсь, что моё восстановление позади. Я прошёл все тесты. Сократил разницу до нужных показателей, начал полноценно тренироваться. Сегодня прошла первая тренировка на сборах, чувствую себя отлично, посмотрим, как будет дальше, но, думаю, всё будет хорошо. По бегу я, конечно, не соскучился, а вот по футболу — очень», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний Станислав Магкеев получил травму в матче 26-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0). Он был заменён на 35-й минуте. Врачи диагностировали у защитника разрыв крестообразной связки колена.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.