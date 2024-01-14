Нигерия — Экваториальная Гвинея: Осимхен, Лукман и Айуоби в стартовом составе на матч КАН

Сегодня, 14 января, состоится матч 1-го тура группы А в Кубке африканских наций. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Матч в прямом эфире покажет Okko.

Стали известны стартовые составы команд:

Нигерия: Айна, Аджайи, Трост-Эконг, Занузи, Оньека, Юсуф, Лукман, Саймон, Осимхен, Айуоби, Нваэбили.

Экваториальная Гвинея: Овоно, Нсуэ, Ороско, Коко-Басси, Ндонг, Ганет, Байла, Мачин, Бикоро, Акапо, Ибан.

Вчера, 13 января, в группе А состоялся матч открытия Кубка африканских наций, в котором встретились Кот-д’Ивуар, являющийся страной-хозяйкой турнира, и Гвинея-Бисау. В этой встрече ивуарийская национальная команда одержала победу со счётом 2:0.

Данный турнир будет проходить с 13 января по 11 февраля. В Кубке африканских наций принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем этого турнира является Сенегал, который в финале КАН-2021 обыграл Египет в послематчевой серии пенальти (4:2).