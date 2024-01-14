«Аякс» близок к согласованию личного контракта с 33-летним Хендерсеном

Нидерландский «Аякс» находится в шаге от согласования условий личного контракта с 33-летним полузащитником «Аль-Иттифака» Джорданом Хендерсеном. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, после того, как нидерландцы договорятся с Хендерсеном, они продолжат вести переговоры с «Аль-Иттифаком» о сумме трансфера футболиста.

Подчёркивается, что Хендерсоном также интересуется итальянский «Ювентус», однако сам игрок отдаёт предпочтение именно «Аяксу», поскольку его предложение является более конкретным.

Также полузащитник не рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Англии из-за налогового законодательства этой страны.

В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.