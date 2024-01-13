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«Ювентус» находится в шаге от подписания Хендерсона на правах 18-месячной аренды

«Ювентус» находится в шаге от подписания Хендерсона на правах 18-месячной аренды
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Итальянский «Ювентус» максимально близок к договорённости с «Аль-Иттифаком» о том, чтобы 33-летний полузащитник саудовского клуба Джордан Хендерсон присоединился к «старой синьоре» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано на 18 месяцев. При этом «Ювентус» получит право выкупить английского футболиста уже грядущим летом.

Также подчёркивается, что до конца нынешнего сезона эта аренда будет бесплатной для туринского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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