Первый тренер Чистякова высказался о переходе Дмитрия из «Зенита» в «Сочи»

Сергей Морев, первый тренер защитника Дмитрия Чистякова, высказался о его переходе из санкт-петербургского «Зенита» в «Сочи».

«Знал об интересе от «Сочи» к Чистякову давно. Во время праздников главный тренер «Сочи» Морено сам звонил Диме. Испанец спросил про желание выступать в его команде, на что защитник дал согласие и заявил, что хочет играть. После этого Дима принял решение и передал свою позицию руководству «Зенита». Тогда всё решили и договорились — оставшуюся часть сезона Чистяков проведёт в «Сочи», — приводит слова Морева Sport24.

Напомним, ранее сегодня официальный сайт «Сочи» сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дмитрий Чистяков провёл пять матчей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.