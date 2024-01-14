Экс-тренер «Сочи» Точилин: в клубе будет существенная трансформация состава

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о трансферных планах клуба в зимнее трансферное окно.

«Насколько я знаю, в «Сочи» в это трансферное окно будет достаточно много приобретений или приглашений игроков. Клуб работает, исходя из турнирной ситуации. Будет существенная трансформация состава», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сегодня официальный сайт «Сочи» сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.

В данный момент «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету команды 11 очков после 18 матчей чемпионата.