Фанаты «Ковентри» встречали «Лестер» баннерами с разбившимся вертолётом президента «лис»

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Болельщики «Ковентри Сити» перед матчем 27-го тура Чемпионшипа с «Лестером» (3:1) встречали фанатов соперника баннерами с разбившимся вертолётом президента «лис» Вичая Шриваддханапрабхи.

Фанаты хозяйской команды повесили баннеры на стадионе, по дороге на арену, а также демонстрировали их с трибун.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Напомним, в 2018 году после матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1) Шриваддханапрабха взлетал со стадиона «Лестера» на вертолёте, однако через несколько минут воздушное судно рухнуло на землю.

На данный момент после 27 сыгранных матчей в английском Чемпионшипе «Лестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 65 очками. «Ковентри Сити» после такого же количества проведённых игр находится шестом месте с 40 очками.