Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Ковентри» встречали «Лестер» баннерами с разбившимся вертолётом президента «лис»

Фанаты «Ковентри» встречали «Лестер» баннерами с разбившимся вертолётом президента «лис»
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики «Ковентри Сити» перед матчем 27-го тура Чемпионшипа с «Лестером» (3:1) встречали фанатов соперника баннерами с разбившимся вертолётом президента «лис» Вичая Шриваддханапрабхи.

Фанаты хозяйской команды повесили баннеры на стадионе, по дороге на арену, а также демонстрировали их с трибун.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Напомним, в 2018 году после матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1) Шриваддханапрабха взлетал со стадиона «Лестера» на вертолёте, однако через несколько минут воздушное судно рухнуло на землю.

На данный момент после 27 сыгранных матчей в английском Чемпионшипе «Лестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 65 очками. «Ковентри Сити» после такого же количества проведённых игр находится шестом месте с 40 очками.

Материалы по теме
Видео
Фанаты «Миллуола» высмеивали крушение вертолёта с президентом «Лестера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android