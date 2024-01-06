Фанаты «Миллуола» высмеивали крушение вертолёта с президентом «Лестера»

Болельщики «Миллуола» на матче 1/32 финала Кубка Англии высмеивали крушение вертолёта с президентом «Лестера» (2:3) Вичаем Шриваддханапрабхой.

Фанаты «Миллуола» показывали болельщикам «Лестера» жесты, которые были отсылкой к крушению вертолёта в 2018 году. В результате падения погиб президент «Лестера», а также ещё четыре человека, которые находились на борту. Вскоре к фанатам пришли стюарды, которые увели болельщиков со стадиона.

Напомним, в 2018 году после матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1) Шриваддханапрабха взлетал со стадиона «Лестера» на вертолёте, однако через несколько минут воздушное судно рухнуло на землю.

В 1/16 Кубка Англии этого сезона уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Мейдстон Юнайтед», «Астон Вилла», «Испвич», «Ковентри», «Ньюкасл Юнайтед», «Борнмут», «Брайтон», «Плимут», «Шеффил Юнайтед», «Блэкберн», «Саутгемптон», «Уотфорд», «Суонси Сити», «Челси» и «Шеффилд Уэнсдей».