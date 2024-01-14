Нигерия — Экваториальная Гвинея: гвинейцы открыли счёт, Осимхен тут же сравнял

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы А в Кубке африканских наций между национальными командами Нигерии и Экваториальной Гвинеи. Встреча проводится на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане.

На 36-й минуте нападающий Экваториальной Гвинеи Ибан открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи полузащитника Хосе Мачина. Спустя пару минут лидер сборной Нигерии Виктор Осимхен сравнял счёт — 1:1. Ему ассистировал нападающий Адемола Лукман.

Напомним, вчера, 13 января, в группе А состоялся матч открытия Кубка африканских наций, в котором встретились Кот-д’Ивуар, являющийся страной-хозяйкой турнира, и Гвинея-Бисау. В этой встрече ивуарийская национальная команда одержала победу со счётом 2:0.