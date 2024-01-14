Жаркий день на Кубке Африки! Сегодня сыграет Салах и футболист из «Краснодара»! LIVE

Вчера стартовал главный турнир сборных этой зимы – Кубок африканских наций. Хозяева турнира – Кот-д’Ивуар принимали команду сборную Гвинеи-Бисау. И разобрались с ними достаточно уверено – 2:0. Мы подробно писали об этом матче вот тут.
Ну а сегодня на турнире стартуют и другие фавориты. При этом все три матча – это игры топовых африканских сборных против андердогов. Первой сыграет сборная Нигерии: у неё в соперниках сборная Экваториальной Гвинеи.
После, в 20:00 по Мск, можно будет посмотреть за игрой главного футболиста турнира – Мохамеда Салаха. Его Египет сыграет с Мозамбиком.
Ну а завершится день матчем сборной Ганы и Кабо-Верде. И в этой игре мы сможем посмотреть за игроком РПЛ – Кевин Ленини из «Краснодара» выступает за номинальных гостей.
За всеми матчами дня на турнире предлагаем вам следить вместе с нами в нашем онлайне. Должно быть интересно!
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