Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Греческий «Арис» разгромил «Панетоликос» благодаря голу и ассисту Сулейманова

Греческий «Арис» разгромил «Панетоликос» благодаря голу и ассисту Сулейманова
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоялся матч 18-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Панетоликос» и «Арис» из Салоников. Игра шла на стадионе «Панетоликос» в Агринионе (Греция). Встреча началась в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 19-й минуте Невен Джурасек после паса Янниса Фетфацидиса открыл счёт. На 78-й минуте российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов упрочил преимущество гостей. На 90-й минуте Кике Саверио сделал счёт разгромным. А на 90+6-й минуте Альваро Самора после передачи Сулейманова поставил точку в этой игре.

Российский игрок Сулейманов появился на поле на 56-й минуте, после чего отметился забитым мячом и голевой передачей.

На данный момент «Панетоликос» после 18 сыгранных матчей располагается на 11-м месте с 14 очками. «Арис» находится на пятой строчке с 30 очками.

Греция - Суперлига . 18-й тур
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Панетоликос
Агринион
Окончен
0 : 4
Арис
Салоники
0:1 Джурасек – 19'     0:2 Сулейманов – 78'     0:3 Саверио – 90'     0:4 Самора – 90+6'    
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android