Греческий «Арис» разгромил «Панетоликос» благодаря голу и ассисту Сулейманова

Сегодня, 14 января, состоялся матч 18-го тура греческой Суперлиги, в котором встречались «Панетоликос» и «Арис» из Салоников. Игра шла на стадионе «Панетоликос» в Агринионе (Греция). Встреча началась в 16:00 мск. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 19-й минуте Невен Джурасек после паса Янниса Фетфацидиса открыл счёт. На 78-й минуте российский футболист Магомед-Шапи Сулейманов упрочил преимущество гостей. На 90-й минуте Кике Саверио сделал счёт разгромным. А на 90+6-й минуте Альваро Самора после передачи Сулейманова поставил точку в этой игре.

Российский игрок Сулейманов появился на поле на 56-й минуте, после чего отметился забитым мячом и голевой передачей.

На данный момент «Панетоликос» после 18 сыгранных матчей располагается на 11-м месте с 14 очками. «Арис» находится на пятой строчке с 30 очками.