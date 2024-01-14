«Скорость Мбаппе, удары Роналду». Ришарлисон собрал идеального футболиста

Бразильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон де Андраде рассказал, качествами каких игроков должен обладать идеальный футболист.

«Скорость? Мбаппе. Сила — Адриано Лейте Рибейро. Интеллект — Тони Кроос. Дриблинг Неймара, удары Криштиану Роналду, пасы Кевина Де Брёйне. Лидерские качества? Тьяго Силва. Празднование голов — я», — приводит слова Ришарлисона ESPN в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Ришарлисон принял участие в 19 матчах за «Тоттенхэм» во всех официальных турнирах, отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 35 млн.