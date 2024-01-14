Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Скорость Мбаппе, удары Роналду». Ришарлисон собрал идеального футболиста

«Скорость Мбаппе, удары Роналду». Ришарлисон собрал идеального футболиста
Комментарии

Бразильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон де Андраде рассказал, качествами каких игроков должен обладать идеальный футболист.

«Скорость? Мбаппе. Сила — Адриано Лейте Рибейро. Интеллект — Тони Кроос. Дриблинг Неймара, удары Криштиану Роналду, пасы Кевина Де Брёйне. Лидерские качества? Тьяго Силва. Празднование голов — я», — приводит слова Ришарлисона ESPN в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Ришарлисон принял участие в 19 матчах за «Тоттенхэм» во всех официальных турнирах, отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Видео
Игрок «Краснодара» Кривцов собрал идеального футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android