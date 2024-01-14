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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Вернер в старте «шпор» на матч АПЛ

Сегодня, 14 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс. Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Эванс, Ван-Биссака, Варан, Майну, Эриксен, Фернандеш, Гарначо, Рашфорд, Хойлунд.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Скипп, Удоджи, Ван де Вен, Хёйбьерг, Бентанкур, Джонсон, Вернер, Ришарлисон.

В нынешнем сезоне команды встречались в рамках 2-го тура. В той встрече лондонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голом отметился полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр, а защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес забил автогол.

После 20 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 39 очков и расположился на пятой строчке.