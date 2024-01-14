Уэйн Руни присутствует на игре «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни присутствует на матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1), который проходит в данный момент.

Фото: Кадр из трансляции

Руни в общей сложности сыграл за «красных дьяволов» 559 матчей во всех турнирах, в которых отметился 253 забитыми мячами и 145 голевыми передачами.

В нынешнем сезоне команды встречались в рамках 2-го тура. В той встрече лондонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голом отметился полузащитник «Тоттенхэма» Папе Матар Сарр, а защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес забил автогол.

После 20 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 39 очков и расположился на пятой строчке.