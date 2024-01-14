Kicker: игрок «Штутгарта» с российскими корнями — кандидат в сборную Германии на ЧЕ-2024

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон, который имеет российские корни, является кандидатом в сборную Германии на чемпионат Европы 2024 года, сообщает Kicker.

Антон родился в узбекском городе Алмалык, а потом воспитывался в немецких «Мюленбергере» и «Ганновере». После 12 лет игры за «Ганновер» Вальдемар летом 2020 года перебрался в «Штутгарт» и недавно продлил контракт с клубом до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне защитник с российскими корнями сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Антона составляет € 10 млн.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.