«Родина» арендовала вратаря Корякина у «Балтики»

Московская «Родина» арендовала вратаря калининградской «Балтики» Александра Корякина до конца нынешнего сезона.

«Состав нашего клуба пополнил 21-летний голкипер «Балтики» Александр Корякин. У Александра отличная вратарская пластика, игра на ленточке ворот. Также Корякин хорошо играет ногами и имеет высокий процент отражённых ударов.

Саша, мы рады приветствовать тебя в «Родине»! Желаем успешной игры и побед в структуре ФК «Родина», — сообщает пресс-служба клуба.

21-летний вратарь является воспитанником московского «Локомотива», а потом играл за «Казанку». Летом 2022 года перебрался в «Балтику» и в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах за вторую команду балтийцев, где пропустил два мяча и две игры сыграл «на ноль».