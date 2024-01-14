Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче «Милан» — «Рома»

Непобеждённый боец UFC, бывший чемпион американского промоушена Хабиб Нурмагомедов присутствует на матче 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:45 по московскому времени.

Хабиб Нурмагомедов замечен на матче «Милан» — «Рома»:

Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В данный момент «Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.