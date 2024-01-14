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Хабиб Нурмагомедов встретился с Ибрагимовичем на матче «Милан» — «Рома»

Хабиб Нурмагомедов встретился с Ибрагимовичем на матче «Милан» — «Рома»
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Пресс-служба «Милана» опубликовала совместную фотографию непобеждённого бойца UFC, бывшего чемпиона американского промоушена Хабиба Нурмагомедова с экс-нападающим итальянского клуба Златаном Ибрагимовичем. Они встретились на матче 20-го тура Серии А, который проходит в эти минуты. «Милан» противостоит «Роме».

Фото: ФК «Милан»

Напомним, встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия - Серия А . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Перерыв
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Адли – 11'    

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Серии А
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