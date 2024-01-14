Хабиб Нурмагомедов встретился с Ибрагимовичем на матче «Милан» — «Рома»

Пресс-служба «Милана» опубликовала совместную фотографию непобеждённого бойца UFC, бывшего чемпиона американского промоушена Хабиба Нурмагомедова с экс-нападающим итальянского клуба Златаном Ибрагимовичем. Они встретились на матче 20-го тура Серии А, который проходит в эти минуты. «Милан» противостоит «Роме».

Фото: ФК «Милан»

Напомним, встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.