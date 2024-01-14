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Реакция президента «Барселоны» Лапорты на разгром от «Реала»

Появилась реакция президента «Барселоны» Жоана Лапорты на разгром от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4). Президента сине-гранатовых запечатлели очень расстроенным.

Фото: Кадр из трансляции

Винисиус Жуниор оформил хет-трик, также по одному голу забили Родриго и Роберт Левандовски. Кроме того, на 71-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку и удалился с поля.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.