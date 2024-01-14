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Реакция президента «Барселоны» Лапорты на разгром от «Реала»

Реакция президента «Барселоны» Лапорты на разгром от «Реала»
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Появилась реакция президента «Барселоны» Жоана Лапорты на разгром от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4). Президента сине-гранатовых запечатлели очень расстроенным.

Фото: Кадр из трансляции

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'     2:1 Левандовски – 33'     3:1 Винисиус Жуниор – 39'     4:1 Родриго – 64'    
Удаления: нет / Араухо – 71'

Винисиус Жуниор оформил хет-трик, также по одному голу забили Родриго и Роберт Левандовски. Кроме того, на 71-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку и удалился с поля.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 5:3. Для выявления победителя понадобилось дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью — 3:3. «Барселона» ранее уверенно обыграла «Осасуну» со счётом 2:0 в основное время встречи.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.

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