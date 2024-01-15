Игрок «Лестера» не поехал на КАН, чтобы закрепиться в клубе, но пропустит три матча

Футболист английского «Лестера» Иссааку Фатаву отклонил вызов в сборную Ганы на Кубок африканских наций, чтобы закрепиться в основе клуба, однако он получил длительную дисквалификацию в составе «лис», сообщает ActuFoot.

Фатаву в матче 27-го тура английского Чемпионшипа с «Ковентри Сити» (1:3) получил прямую красную карточку на 45+2-й минуте, из-за чего был дисквалифицирован на три игры в чемпионате до 10 февраля. Примечательно, что Кубок африканских наций заканчивается 11 февраля.

На данный момент после 27 сыгранных матчей в английском Чемпионшипе «Лестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 65 очками. «Ковентри Сити» после такого же количества проведённых игр находится шестом месте с 40 очками.