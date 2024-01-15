«Милан» обыграл «Рому» в Серии А, Жиру отметился голом и ассистом

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Милан» одержал победу со счётом 3:1.

На 11-й минуте встречи полузащитник «Милана» Ясин Адли открыл счёт с передачи Тейани Рейндерса и вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте нападающий Оливье Жиру увеличил преимущество «Милана». Ему ассистировал защитник Симон Кьер.

На 69-й минуте аргентинский полузащитник «Ромы» Леандро Паредес отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 84-й минуте французский защитник «Милана» Тео Эрнандес восстановил преимущество своей команды в два мяча и установил окончательный счёт встречи, отличившись с передачи Жиру.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 42 очка в 20 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.