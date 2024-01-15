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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу оценил шансы своей команды на чемпионство

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу оценил шансы своей команды на чемпионство
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу оценил шансы лондонской команды на победу в чемпионате Англии.

«Я всегда говорю, что пока есть шансы, зачем что-то исключать? У нас был очень сложный период, но мы держимся. Мы по-прежнему в гонке. На протяжении большей части сезона мы показывали стабильную игру, но это не будет иметь значения, если вторую половину чемпионата мы не проведём сильнее, чем первую. Мы должны это сделать», – приводит слова Постекоглу BBC.

14 января прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка за 21 встречу и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 40 очков и расположился на пятой строчке.

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