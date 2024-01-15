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Балотелли: когда Роналду на скамейке запасных сборная Португалии играет лучше

Балотелли: когда Роналду на скамейке запасных сборная Португалии играет лучше
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Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду и аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Криштиану Роналду был бы великолепен где угодно, в любом чемпионате. Он хорошо подходит везде. Однако, сборная Португалии играет лучше, когда Криштиану Роналду остаётся на скамейке запасных. Месси на ЧМ-2026? Я думаю, да, он сможет это сделать», — приводит слова Балотелли TV Play.

На данный момент Балотелли выступает за турецкий «Адана Демирспор». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне Балотелли принял участие в пяти матчах в чемпионате Турции, в которых записал в свой актив три гола.

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